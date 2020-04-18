Akrabalar arasında arazi kavgası: 1 ölü, 5 gözaltı (2)

CİNAYET ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE

Antalya'nın Serik ilçesinde, arazi kavgasında Şefik Özkaya'yı (44) av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Z.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki diğer 4 şüphelinin sorgusu ise devam ediyor.