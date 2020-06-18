Akne eğilimli ciltler için ballı maske uygulaması nasıl yapılır?

Baldan gelen şifa ile cildinizde harikalar yaratmak ister misiniz? 15 dakikalık uygulama ile akne sorunlarınızdan kurtularak parlak ve canlı cilde sahip olacaksınız.

GEREKLİ MALZEMELER

1 çay kaşığı limon

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 çorba kaşığı bal

YAPILIŞI

Balı, karbonatı ve limon suyunu bir kaseye alın. Malzemeleri iyice karıştırıp yüzünüze ve boynunuza uygulayın. Karışımı sürerken göz çevresine sürmemeye özen gösterin. Karışımı masaj yaparak cildinize uygulayın. 15 dakika bekledikten sonra cildinizi durulayın.

Not: Cilt alerjisi ve hassasiyetine karşı öncelikle doktor tavsiyesi almanız doğru olacaktır.