Akli dengesi yerinde olmayan saldırgan, çay içen şahsı defalarca böyle bıçakladı

-Ağır yaralanan 42 yaşındaki şahsın beyin ölümü gerçekleşti

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde akli dengesi yerinde olmayan ve daha önce annesini bıçakla yaralayan bir şahıs, dernek lokalinde çay içen 42 yaşındaki şahsı defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayın gerçekleşme anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay 3 gün önce İzmit'te bulunan bir derneğin lokalinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dernek lokalinde giden Volkan M., arkadaşı ile bir masaya oturarak çay sipariş etti. Bu sırada içeri giren ve akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen ve kimliği öğrenilemeyen bir şahıs, elindeki bıçak ile masada çay içen Volkan M.'yi sırtından ve karın boşluğundan defalarca bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Volkan M. olay yerine çağrılan ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ağır yaralanan şahsın beyin ölümü gerçekleşti

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Volkan M.'nin beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi. Olayın ardından gözaltına alınan saldırganın daha önce de birlikte yaşadığı annesini bıçakla yaraladığı, polis gözetiminde hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Çay içen şahsı defalarca böyle bıçakladı

Öte yandan akli dengesi yerinde olmayan şahsın saldırı anı ise dernek lokalinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganın elindeki bıçakla hızla gelerek arkadaşıyla çay içen Volkan M.'yi defalarca bıçakladığı görünüyor. Görüntülerin devamında bıçak darbelerini alarak acı içinde yerinden kalkan Vokan M. kaçmaya çalışırken, saldırgan ise lokalde bulunanlar tarafından etkisiz hale getiriliyor.