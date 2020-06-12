Akıntıya kapılan kadın böyle kurtarıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde serinlemek için girdiği denizde rip akıntısına kapılan kadın, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

12.06.2020 13:57 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:40

Hatay'ın Samandağ ilçesinde serinlemek için girdiği denizde rip akıntısına kapılan kadın, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

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Alınan bilgiye göre, rip akıntısı sebebiyle her yıl onlarca kişinin deniz sezonunda hayatını kaybettiği Samandağ-Çevlik Sahili'nde boğulma tehlikesi geçiren bir kadının imdadına itfaiye ekipleri ve oradan geçen doktor yetişti.

Kadının rip akıntısına kapılarak çırpındığını gören Hatay Büyükşehir Belediye ekipleriyle birlikte kadın karaya çıkarıldı. Kalp masajı yapılan kadın, olay yerine çağrılan ambulans ile Samandağ Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

(Alican Gümüş/İHA)