Akıllı telefonların bataryaları neden çıkarılmıyor? Bataryası çıkmayan telefon markaları nelerdir? Bataryası çıkmayan telefon nasıl kapatılır?

Akıllı telefonlar yaşamımızın her köşesinde elimizden düşürmediğimiz en önemli teknolojik cihazdır. Cep telefonlarının sahip olduğu klasik özelliklere, bilgisayar dünyasının ürünleri eklenerek elde edilen bu telefonlar kullanıcıya sadece arayarak iletişim kurmadan fazlasını sunmaktadır. Birçok kişiye göre sadece fotoğraf çekme işlevi, iletişim kurma işlevi gören bu telefonlar aslında bundan çok daha fazlası.

Akıllı telefonlarda yaşanan en büyük değişimlerden biri, bataryası çıkmayan telefon dönemine geçilmesiydi. Bu teknolojiyle birlikte akıllarda pek çok soru oluşmuştu. Peki, neden akıllı telefonlarda çıkarılabilir batarya kullanılmıyor? Yazımızda bu sorunun cevaplarını inceledik.

AKILLI TELEFONLARIN BATARYALARI NEDEN ÇIKARILMIYOR?

Bataryası çıkarılabilen telefonların arka kapağı çok kolay esner. Bataryayı çıkarmak isteyen kullanıcılar buna dikkat etmediği için arka kapak çabuk bozulabilir. Dayanıksız olan bu parça yerine telefonun görünüşünü daha da güzelleştirmek için yapılan bataryası çıkmayan telefon tasarımı ile arka kapağın esnemesi veya arka kapağı tutan parçaların kırılması önlenmiştir.

Daha dayanıklı tasarım için sabit batarya teknolojisi

Samsung iki tür telefonu da piyasaya süren bir markadır. Kullanıcısının isteğine göre 2007 yılına kadar bataryayı çıkarılabilir yapmayı tercih etse bile, daha sonra bunun için çok fazla şeyi göz ardı ettiğini fark etti.

Suya karşı dayanıklılığı artırmak için sabit batarya teknolojisi

Bazı telefon modellerinin ilk odaklandığı konu, telefonun suya dayanıklılığıdır. Su altı çekimlerinde, plajda, yağmur altında tercih edilen bu telefonların çıkarılabilen bir batarya sistemi ile hayata geçmesi zor bir ihtimaldi. Bataryası çıkmayan telefonlar sayesinde bu modellerin de önü açıldı diyebiliriz.

Telefonların kullanım şekli sebebiyle toza da çok maruz kalıyor. Bazen bu tozlar telefonların ses giriş çıkış yerlerine veya kablo uçlarının takıldığı yerlere dolmasıyla temassızlık olmaktadır. Suya dayanıklı telefonlarda bu sorun da görülmez. Sabit batarya teknolojisinin başlangıcı ile bu küçük ama önemli sorunlar çözüldü diyebiliriz.

Akıllı telefonlara eklenen özellikler ile daha fazla alana gerek duyulduğu da bir gerçek. 2 ya da 3 arka kameralı telefonlar için çıkarılamayan batarya kullanarak alanı doğru kullanmak kolaylaşır.

Batarya kapasitesinin daha çok kullanımı sağlanıyor

Akıllı telefonların şarjının kısa süreli olması pek çok kullanıcı tarafından kötü karşılansa da, pek çok işi yapabilen bu telefonlarda normal bir durumdur. Eski telefonların bataryalarından çok daha fazla kapasitesi olan bu bataryaların, sabit batarya teknolojisi sayesinde telefon batarya ömrü artırılmıştır.

Bataryalar çıkarılabilir yapıldığı zaman, kullanıcın rahat çıkarması için dikdörtgen şeklinde yapılır. Bu da alana daha büyük ve güçlü batarya koyma imkanını düşürür. iPhone bataryalarına baktığımız zaman ise L şeklinde bir batarya görürüz. Bu da daha güçlü bir batarya demek.

Bunun fiyat durumu da görmezden gelinmemeli. Yeni bir batarya almak ucuz bir yöntem iken, batarya değiştirmek daha pahalı bir işlemdir. Yapılan işlem aynı olmasına rağmen telefon batarya fiyatları bu şekilde artmaktadır.

BATARYASI ÇIKMAYAN TELEFON MARKALARI NELERDİR?

2010'lu yıllardan sonra daha fazla geliştirilen akıllı telefonların ilk devrim niteliğindeki ürünü; Apple tarafından üretilen iPhone marka telefondu. İlk bataryası çıkmayan telefonu yapan marka, yeni bir dönem başlatmıştı. Daha etkileyici bir tasarıma sahip olması sebebiyle bu şekilde yapıldığı düşünülse de, sadece bunun etkili olmadığı kesin.

Apple bu modeli sadece tasarım açısından değil, güvenlik açısından da bunu piyasaya sürdüğünü açıkladı. Her ayrıntısı devrim niteliğinde olan bu telefon sonrasında pek çok marka akıllı telefon üretmeye başladı. Bataryası çıkmayan telefon üreten Apple, başta çok sert görüşlere maruz kalsa bile sonrasında bu bir sorun olmaktan çıktı.

Kullanıcılar neden bataryası çıkmayan telefona karşı olumsuz tepkilere sahipti? Çünkü, bir telefon donduğunda akla gelen ilk şey bataryayı çıkarmak ve telefonu kolayca yeniden başlatmaktı. Fakat Iphone ile buna yeni bir çözüm getirildi; resetleme deliği.

2007'de ilk örneği sunulan ürünün bir başka marka tarafından kullanılması yıllar sonra oldu. 2014 yılında, Samsung son bataryası çıkarılan telefonunu yaptı ve sonrasında çıkan modellerde bu fikirden vazgeçti. Bu modaya üçüncü olarak LG katıldı. 2016 yılında çıkardığı modelle LG'de bataryası çıkmayan telefon modelini tercih ederek, kullanıcıya sundu.

2020 itibari ile üretilen tüm akıllı telefonlar sabit batarya teknolojisini benimsemiştir. iPhone tüm serileri ile, Samsung Galaxy S ve Note serileri ile, Huawei P ve Mate serileri ile, Xiaomi ve Redmi ise bütün modelleri ile çıkarılamayan telefon bataryası kullanmaktadır. Telefon markaları neden bataryası çıkmayan telefon kullanıyor?

BATARYASI ÇIKMAYAN TELEFON NASIL KAPATILIR?

Farklı işletim sistemlerine sahip telefonlar için farklı aşamalar izlenmelidir. Telefonun fazla ısınması veya su ile temas etmesi durumunda kullanıcı direkt telefonu kapatmak istiyor. Ayrıca bazen telefonlarda donma da oluyor. Güç tuşunu kullanarak kapatmak mümkün olmadığında ne yapılmalıdır?

iPhone için bu adımları izlemelisiniz:

Güç tuşuna uzun bir şekilde basın (yaklaşık 10 saniye)

Kapatma işareti geldiğinde, uzun süre home tuşuna basın.

Karşınıza şifre girme yeri gelecektir.

Bu telefonunuzda çalışan sistemlerin kapanmasını sağlar. Böylece telefonu rahatlatır diyebiliriz. Bundan sonra telefonunu normal güç düğmesi ile kapatıp su veya ısınma durumundan kurtarabilirsiniz.

Android için bu adımları izlemelisiniz:

Cihazı şarja takın.

Güç düğmesi ile ses açma düğmesine aynı anda basılı tutun (yaklaşık 10 saniye)

Ekran kapandığı zaman tuşları bırakın. Yeniden açılması için güç düğmesine basmanız gerekir.

AKILLI TELEFONLARDA KULLANILAN İŞLETİM SİSTEMLERİ

Telefonlara eklenen işlemciler, telefonlar markalarının farklı yönlerde gelişmesini sağlar. Günümüzde sık kullanılan 3 tane işletim sistemi vardır. Apple tarafından geliştirilen IOS; Google tarafından işletilen Android ve Microsoft tarafından geliştirilen Windows Mobile. Bu işletim sistemleri sayesinde telefonlar, normal bir telefon olmak yerine kişisel dijital yardımcı olmaktadır (Personal Digital Assistant ).

Sabit bataryaları ve çıkarılabilir bataryaların arasında pek çok fark vardır. Günümüz akıllı telefon sektörünü ele geçiren markalar, artık takıp çıkarılan bataryaları tercih etmiyor. Sabit telefon batarya fiyatlarının daha pahalı değişimi dışında, bu teknolojinin pek çok iyi yanı olduğu görülüyor. Daha iyi telefon batarya ömrü, daha dayanıklı bataryalara sahip olmak için geçilen sabit batarya teknolojisi ile akıllı telefonların günlük kullanım ömrü uzatılmıştır.

HAZİRAN 2020 İTİBARİ İLE BATARYA DEĞİŞİM FİYATLARI

iPhone 8 Plus - 499 TL

iPhone 7 Plus - 249 TL

iPhone 7 - 199 TL

Samsung Galaxy Note 9 - 299 TL

LG G5 - 200 TL

Samsung Galaxy S8 Plus - 149 TL

Sony Xperia Xa Ultra - 150 TL

Huawei Mate 8 - 150 TL

Xiaomi Redmi Note 8 Pro - 200 TL