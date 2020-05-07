AKEV Başkanı Çalkılıç, Antalya AKEV Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Akgül'e sonsuz yetki verdiğini belirttiği bir mektup gönderdi

Dünya Sağlık Örgütü'nün, koronavirüs salgınını, pandemi ilan etmesinin ardından üniversiteler hedeflerini değiştirdi.

Pandemi ortamında, Antalya Kültür ve Eğitim Vakfı (AKEV), kurucusu olduğu üniversite için destek kararı aldı.

Antalya AKEV Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamile Perçin Akgül'e bir tebrik mektubu gönderen AKEV Başkanı Ekrem Çalkılıç, AR-GE ve Temel Bilimler konusunda her türlü desteğe hazır olduklarını beyan etti.

"ATACAĞINIZ HER ADIMIN ARKASINDAYIZ"

İşte Rektör Akgül'e gerekirse üniversitenin adını bile değişirebilirsiniz mesajı veren o mektup:

Sayın Rektörüm;

Öncelikle Antalya Kültür Eğitim Vakfı Başkanı olarak başarılı çalışmalarınızı takdirle izliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın teveccühleriyle; "Üniversitemizin Rektörü" olarak atanmanızın üzerinden koca bir yıl geçti. Bu süre zarfında üniversitemizin gelişimini her aşamada bize derinden hissettirdiniz. Şüphesiz bir ekip ruhuyla ve büyük fedakarlıkla gerçekleştirdiğiniz bu özverinizden dolayı şükranlarımızı arz ederiz. Bu arada;

Rektörlüğünüzün birinci yılını doldurduğunuz bu dönemde, Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi ilan edilen Covit-19 salgınının meslek hayatınıza kattığı tecrübe özellikle de bir iletişim hocası olmanız münasebetiyle iletişimin askıya alındığı böyle bir ortamda son derece önemlidir.

Değerli Hocam;

Bilindiği üzere artık yeni bir dünya düzeni kurulmaktadır. Bu süreçte üniversitemiz olarak yeni dünya düzeninde mutlaka doğru yerde konuşlanmalıyız ki hiç şüphesiz konuşlanacağımız bu yer bilimin temeli olmalıdır. AKEV Mütevelli Heyeti olarak genç nesillerin yetişmesine vesile olan kutsal görevinizin sene-i devriyesinde "TEMEL BİLİMLER" konusunda atacağınız her adımın arkasındayız. AR-GE projelerinizin sonuna kadar destekçisiyiz. Bu hususta her yetkiyi sonuna kadar kullanıp gerekirse üniversitemizin adını bile TEMEL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ yapmakta serbestsiniz.

Bu vesileyle başarılı çalışmalarınızın devamını bekler, ülkem ve genç nesiller adına hizmetlerinizin birinci yılını tebrik ederim.

Daha nice yıllara…

Ekrem Çalkılıç

AKEV Başkanı