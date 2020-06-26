Akdeniz Üniversitesi: Kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert, anne oldu
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından 8 Ağustos 2011'de dünyanın başarılı ilk rahim nakli yapılan Derya Sert anne oldu.
26.06.2020 10:27 | Son Güncelleme: 26.06.2020 12:07
Kadavradan alınan rahimle hamile kalan Derya Sert (32), 4 Haziran günü erkek bebek dünyaya getirdi. Prof. Dr. Ömer Özkan'a teşekkür eden Sert ailesi, bebeğe de onun adını verdi.
Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ile nakli yapan Prof. Dr. Ömer Özkan, bugün düzenleyecekleri basın toplantısıyla gelişmeleri duyuracak.