Akar: (Doğu Akdeniz) Bizim sınırlarımız belli, kurallarımızı koyduk. Bunları ihlal ederseniz,...
Akar: "(Doğu Akdeniz) Bizim sınırlarımız belli, kurallarımızı koyduk. Bunları ihlal ederseniz, bunlara karşı bir tecavüz olursa bizim yapacaklarımız da belli. Fakat biz bunu istemediğimizi, diyalogdan yana olduğumuzu her zaman söylüyoruz.
27.08.2020 11:31 | Son Güncelleme: 27.08.2020 11:31
Akar: "(Doğu Akdeniz) Bizim sınırlarımız belli, kurallarımızı koyduk. Bunları ihlal ederseniz, bunlara karşı bir tecavüz olursa bizim yapacaklarımız da belli. Fakat biz bunu istemediğimizi, diyalogdan yana olduğumuzu her zaman söylüyoruz."