AK Partili Metiner'den Gökçek neden görevden alındı? sorusuna bomba yanıt: Parsel parsel sattı

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk olan AK Partili Mehmet Metiner, istifa eden eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'le ilgili çok konuşulacak açıklamada bulundu.

Metiner, 22. ve 24. Dönem CHP Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, tartışma esnasında, "Melih Gökçek'i neden görevden aldınız?" sorusuna, "Parsel parsel sattığı için" yanıtını verdi. Bu cevabın ardından Hasan Örsen, Metiner'e teşekkür etti.