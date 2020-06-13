AK Partili Metiner'den Gökçek neden görevden alındı? sorusuna bomba yanıt: Parsel parsel sattı
AK Parti'li Mehmet Metiner, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in neden başkanlıktan el çektirildiği sorusuna, "Parsel parsel sattığı için" yanıtını verdi.
CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk olan AK Partili Mehmet Metiner, istifa eden eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'le ilgili çok konuşulacak açıklamada bulundu.
Metiner, 22. ve 24. Dönem CHP Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, tartışma esnasında, "Melih Gökçek'i neden görevden aldınız?" sorusuna, "Parsel parsel sattığı için" yanıtını verdi. Bu cevabın ardından Hasan Örsen, Metiner'e teşekkür etti.
NE OLMUŞTU?
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek 28 Ekim 2017'deki istifa konuşmasında "Cumhurbaşkanı tarafından istifam istendi. Cumhurbaşkanı'nın emrine uyarak belediye başkanlığı görevini bırakıyorum" diyerek 23 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa etmişti. Gökçek veda konuşmasının sonunda "Bizden görünüp bizden olmayan içimizdeki fitnecileri helak et Yarabbi" diye de dua etmişti.