AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye düşmanlığı, İslam düşmanlığı, Erdoğan düşmanlığı hattından...
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye düşmanlığı, İslam düşmanlığı, Erdoğan düşmanlığı hattından ilerleyenlerin, yarın bir gün Avrupa'nın gerçek demokratlarını hedef alacağı konusunda kuşku yoktur.
13.07.2020 18:19 | Son Güncelleme: 13.07.2020 18:44
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye düşmanlığı, İslam düşmanlığı, Erdoğan düşmanlığı hattından ilerleyenlerin, yarın bir gün Avrupa'nın gerçek demokratlarını hedef alacağı konusunda kuşku yoktur."