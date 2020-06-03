AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (3)

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasıyla ilgili, "Kimseye meydan okumak için değil tarihimizi anmak için bu törenleri düzenliyoruz." dedi.

Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Ekonomi yönetimine saldıranların, ortaya ekonomik bir argüman koymadığını, ya aile değerlerine saldırdıklarını ya da bazı köşe yazarlarının yazılarını alt alta koyup tekrar tekrar okuduklarını ifade eden Çelik, "O zaman milli gelirin neredeyse yüzde 20'sini faize ödeyen Türkiye, bugün sadece yüzde 2,3 oranında bu rakamla karşı karşıyadır. Kaldıki bu yüzde 2,3'ün de içinde o dönemden kalan hasarların giderilmesi söz konusudur." diye konuştu.

Faizlerin nisanda tek haneli rakamlara gerilediğini anımsatan Çelik, Türkiye'nin uzun yıllar sonra ilk kez bütçesini faiz ödemelerine değil, yatırım ve sosyal harcamalara ayırmaya başladığını söyledi. Çelik, iddiada bulunanların geçmişte yönetim erki elindeyken ne yaptığıyla yüzleşmesi gerektiğini dile getirdi.

Koronavirüs salgınının yıkıcı etkilerine karşı Türkiye'de ciddi ekonomik desteklerin ortaya konulduğunu vurgulayan Çelik, "Bu süreçte atılan adımların toplam tutarı 260 milyar liraya ulaşmıştır. Atılan adımların ekonomik büyüklüğü, çarpan etkisi ile 600 milyar lirayı aşmıştır." ifadesini kullandı.

Ekonomik destek konusunda atılan adımları sıralayan Çelik, "Anayasayı fırlatma olayı denilen olayda faizler yükselirken seyredenler, o günlerin ekonomi yönetiminde sorumlu olanlar, bugün çıkmış yapılana bir şey diyemiyor, 'peki ondan sonra ne olacak' diyor. Ondan sonrasıyla da ilgili tedbirlerimiz var. Şimdiye kadar pek çok kriz yönettik, bu krizleri de yönetiriz biz." değerlendirmesinde bulundu.

Kamu bankalarının temel ihtiyaç desteği kapsamında 6 milyon 617 bin vatandaşa, 39 milyar 117 milyon lira kaynak sunduğunu, Halkbank tarafından esnafa sunulan toplam desteğin 26 milyar 169 milyon liraya ulaştığını, esnaf destek kredisi kapsamında 684 bin 103 esnafa 16 milyar 906 milyon finansman desteği sağlandığını aktaran Çelik, esnafın hiçbir şekilde yalnız bırakılmadığını bildirdi.

Türkiye'nin bu tablo içerisinde OECD ülkeleri, Avrupa Birliği ve G20 içerisinde pozitif ayrışarak yılın ilk çeyreğini yüzde 4,5 büyüme ile kapattığını ifade eden Çelik, "Dünya 1-2 yıl sonrası için çok olumlu konuşamıyor ama inşallah biz bu tedbirlerle esnafımızın, işçimizin, vatandaşımızın, girişimcimizin yanında olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Yeni finansman paketleri açıklandığını anımsatan Çelik, "Biz bugünü planladığımız gibi, dün bu destekleri verdiğimiz gibi bundan sonrasında da vereceğiz. Formülümüz şudur, önce toparlanma, sonra atılım. Bununla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanımız peyderpey bu destekleri açıklamaya devam edecek." dedi.

"Herkesin dini duygularına hürmet ederiz"

Fetih kutlamalarına değinen ve İstanbul'un fethinin bu yıl son derece görkemli bir şekilde kutlandığına dikkati çeken Çelik, Ayasofya'da Kur'an tilaveti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fetih Suresi'nin anlamını açıklayan konuşmasının büyük yankı bulduğunu aktardı.

Çelik, "Nedense Yunanistan Dışişleri Bakanlığı bundan rahatsız olduğunu ifade ediyor. Hristiyanların dini duygularına hakaret olduğunu söylüyor. Biz hiçbir Hristiyanın dini duygusuna asla hakaret etmeyiz. Biz herkesin dini duygularına hürmet ederiz, saygı duyarız. İslam düşmanlığı, ırkçılık sizin coğrafyalarınızda var ama Hristiyan düşmanlığı, Yahudi düşmanlığı ya da göçmen düşmanlığı gibi kavramlar bizim inançlarımıza da siyaset felsefemize de aykırı." değerlendirmesinde bulundu.

Bir dünya mirasına da saygı göstererek böylesine bir kutlama yapıldığını, bunun kimseye hakaret eden tarafının bulunmadığını dile getiren Çelik, "Biz Hazreti İsa'yı da Hazreti Musa'yı da kendi peygamberimiz biliyoruz. Peygamber Efendimiz, peygamberlerin sonuncusudur. Hepsi aynı dini getirmiştir. Biz onların hepsine hürmet ederiz." ifadesini kullandı.

Dini temelde bir düşmanlık taşımalarının söz konusu olmadığına değinen Çelik, şöyle konuştu:

"Ama tüm Avrupa'da minarelerinden ezan sesini yasaklayan tek devlet Yunanistan'dır. Başkentinde cami olmayan tek Avrupa Birliği Devleti Yunanistan'dır. Ayrıca maalesef utanmadan korona günlerinde yüzyıllardır ezanın susmadığı Batı Trakya'da ezanı susturmaya çalışmışlardır. Bu ırkçılıkla bu İslam düşmanlığıyla yüzleşecekleri yerde Yunanistan'ın bu konulara girmesi, doğrusunu söylemek gerekirse akıl tutulmasından başka bir şey değildir."

Türkiye'nin Ayasofya'nın dünya çapındaki abidevi niteliğine, 1972 UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunmasına Dair Sözleşmesi'ne son derece saygılı bir ülke olduğunun altını çizen Çelik, konuşmasına şöyle devam etti:

"Hem ülkemizin büyük bir mirasıdır hem dünyanın bir mirasıdır. Biz Fetih suresi okuyoruz, onlar 'meydan okuyorsunuz' diyorlar. Biz kimseye meydan okumak için değil biz burada kendi tarihimizi, kendi hafızamızı anmak için, bir günü anmak için gereken şekilde toplumumuzla buluşmak için bu törenleri düzenliyoruz."

Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'e ulaşmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Çelik, geminin 6. nesil denilen üst düzey bir teknolojiye sahip olduğunu, dünyada yüksek teknolojiye sahip 5 gemi arasında sayıldığını anlattı.

Çelik, ülkenin çıkarlarını "mavi vatan"da da korumayı sürdüreceklerini ifade etti.

Koronavirüs sürecinde Libya, Suriye, Filistin ve Rohinya'da çok ciddi gelişmeler olduğunu, bunları da takip ettiklerini belirten Çelik, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac hükümetinin yeni başarılara imza attığını, darbeci Hafter'in Serrac hükümetine karşı yaptığı provokasyonlar ve katliam girişimlerinin engellenmesi konusunda Türkiye'nin büyük bir misyon ürettiğini vurguladı.

Hafter'e bağlı güçlerin hastanelere ve sivillere yönelik saldırılarının savaş suçu niteliğinde olduğunun ve faillerinin adalet önüne çıkarılması gerektiğinin Birleşmiş Milletler özel temsilcisi tarafından da ifade edildiğini aktaran Çelik, Uluslararası toplumun meşru Serrac hükümetinin yanında yer alması gerektiğine işaret etti.

Bir CHP Milletvekilinin "Serrac'ın radikal, Hafter'in daha ılımlı" olduğunu söyleme gafletinde bulunduğunu hatırlatan Çelik, "Bu bilgileri nereden alıyorlar bilmiyoruz, çünkü Libya'nın içinde bile yakın zamana kadar Hafter'i destekleyenler bile Serrac hükümetinin tarafına geçiyor." dedi.

NATO'nun da BM tarafından desteklenen Serrac hükümetine destek vermeye hazır olduğunu ifade ettiğini aktaran Çelik, Türkiye'nin buradaki pozisyonunun BM ile uyumlu olduğunu, NATO tarafından da teyit edildiğini kaydetti.

"250 bin kişi evlerine döndü"

İdlib'de mart başında varılan ateşkes sonrası 250 bin kişinin evlerine döndüğünü bildiren Çelik, "Rejimin ateşkes ihlalleri tabii sonucu zorlaştırıyor ama biz bütün ihlallere rağmen ateşkesin korunması için gereken hassasiyeti gösteriyoruz." diye konuştu.

BM'nin tespitlerine göre rejimin salgın dönemini de istismar ettiğini dile getiren Çelik, "Halkını özellikle bu salgın döneminde göç etsinler diye temel sağlık hizmetlerinden ve insani yardımlardan uzak tuttu. Ayrıca direniş olan bölgelerde maalesef bu sağlık hizmetlerinin buraya girmesini de engellemeye çalıştı. Dünya Sağlık Örgütünden bölgeye gönderilen sağlık ekipmanlarının rejimin kontrolü dışındaki alanlara geçmesine izin vermedi. Yani rejimin yaptığı bütün katliamların yanı sıra Kovid-19 sürecini de insanların ölmesi için kullanmaya çalıştığı açık bir şekilde görülüyor." şeklinde konuştu.

Filistin'de yaşananlara değinen Çelik, şu bilgileri verdi:

"Batı Şeria'nın İsrail yönetimince ilhakı konusunu şiddetle reddediyoruz, bütün dünyayı bir kere daha uyarıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli senatörlerin İsrail'i bunu yapmaması konusunda uyarmasına dikkat çekiyoruz, bunu olumlu buluyoruz. Müzakere masası dışında defakto olarak bunun yapılması demek, iki devletli çözümün berhava edilmesi, havaya uçurulması demektir. Bu Orta Doğu'ya barış getirmez. Filistin meselesi sadece Orta Doğu'nun değil dünyadaki bütün meselelerin temelidir. Dolayısıyla Filistin halkına dönük olarak atılacak bu son adım bütün bu adımların toplamından daha vahşi bir adımdır. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu adıma karşı seslerin yükselmesinden memnuniyet duyuyoruz. Bütün dünyanın bu sesi topyekün şekilde yürütmesi lazım."

Geçmişte Ruanda'da, Srebrenitsa'da, Filistin'de, Suriye'de ve daha pek çok yerde işlenen soykırımlar karşısında sessiz ve etkisiz kalan BM'nin Myanmar'da aynı duruma düşmemesi gerektiğini vurgulayan Çelik, Rohingya Müslümanlarının bir soykırımla karşı karşıya olduklarını söyledi. Çelik, Uluslararası Adalet Mahkemesi ve Uluslararası Ceza Mahkemesinde kasımda görülmeye başlanan davaları yakın şekilde takip edeceklerini bildirdi.

"ABD'nin Açık Semalar Antlaşması'ndan çekilmesi endişe verici"

Uluslararası anlaşmalarda giderek gerileyen tablodan memnuniyet duymadıklarını belirten Çelik, "Bu çerçevede Açık Semalar Antlaşması'ndan çekilinmesi bizim açımızdan Avrupa Atlantik güvenlik mimarisinde gedik açılması ve bunun zaafa uğratılması bakımından çok yanlıştır. Karşı karşıya kaldığımız küresel meydan okumalar karşısında Türkiye olarak bu antlaşmaya ehemmiyet atfediyoruz." dedi.

ABD'nin antlaşmadan çekilmesinin kendileri açısından pozitif bir tutum olmadığını, endişe verici olduğunu dile getiren Çelik, "Karadeniz'i, Akdeniz'i, Kuzey Afrika olmak üzere Avrupa güvenliğini olumsuz etkileyecek bir durumdur bu. Korona süreci göstermiştir ki daha çok işbirliğine ve yönetişime ihtiyaç var. Bu kararın gözden geçirilmesini ummak istiyoruz." diye konuştu.

Salgının, çevre sağlığı ve temizliğinin önemini ortaya koyduğuna değinen Çelik, Boğaz'ın altında yapılan çekimlerde çok sayıda maske ve eldiven görüldüğünü, bunun çok üzüntü verici olduğunu söyledi.

Boğaz'ın inci gibi korunması gerektiğini, suyun temizliğinin insanlığın geleceği için büyük önem taşıdığını ifade eden Çelik, "Denizin sesinin, Boğaz'ın sesinin gönüllü taşıyıcıları haline gelmemiz lazım." dedi.

Bugün Dünya Bisiklet Günü olduğunu anımsatan Çelik, "Vahşi kapitalizmin birtakım unsurlarına direnebilmek açısından hayat tarzımızda değişiklik yapmak için bisiklet de iyi bir fırsattır." ifadesini kullandı.

(Sürecek)