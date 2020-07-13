AK Parti Sözcüsü Çelik: Eğer Türkiye, Suriye'den kaçan mültecileri ölümden kurtarmak için...
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Eğer Türkiye, Suriye'den kaçan mültecileri ölümden kurtarmak için kapılarını açmasaydı, bunların hepsi Avrupa'ya gitseydi, bugün ortada Avrupa demokrasisi diye bir şey kalmazdı.
13.07.2020 18:15 | Son Güncelleme: 13.07.2020 18:44
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Eğer Türkiye, Suriye'den kaçan mültecileri ölümden kurtarmak için kapılarını açmasaydı, bunların hepsi Avrupa'ya gitseydi, bugün ortada Avrupa demokrasisi diye bir şey kalmazdı."