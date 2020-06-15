AK Parti Sözcüsü Çelik: Ege ve Doğu Akdeniz'de barış konusundaki teminatımızı açıkça ortaya...
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ege ve Doğu Akdeniz'de barış konusundaki teminatımızı açıkça ortaya koyarken Yunanistan veya Güney Kıbrıs'ın sürekli sabote etmesini çocuksu hastalıklar olarak görüyoruz.
15.06.2020 17:47 | Son Güncelleme: 15.06.2020 18:22
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ege ve Doğu Akdeniz'de barış konusundaki teminatımızı açıkça ortaya koyarken Yunanistan veya Güney Kıbrıs'ın sürekli sabote etmesini çocuksu hastalıklar olarak görüyoruz."