AK Parti Sözcüsü Çelik: (Biden'in sözleri) Bunun Demokrat Parti'nin başkan adayı tarafından ortaya...
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Biden'in sözleri) Bunun Demokrat Parti'nin başkan adayı tarafından ortaya koyulmuş olması Amerikan siyaset sistemindeki değer krizini göstermesi bakımından önemli."
18.08.2020 18:19 | Son Güncelleme: 18.08.2020 19:24
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Biden'in sözleri) Bunun Demokrat Parti'nin başkan adayı tarafından ortaya koyulmuş olması Amerikan siyaset sistemindeki değer krizini göstermesi bakımından önemli."