  

AK Parti Sözcüsü Çelik: ABD'nin sadece Rum tarafını ziyaret etmesi ya da bir ay içinde iki kere...

29.09.2020 18:33 | Güncelleme: 29.09.2020 18:36

AK Parti Sözcüsü Çelik: "ABD'nin sadece Rum tarafını ziyaret etmesi ya da bir ay içinde iki kere Yunanistan'a giderek tek yönlü destek açıklamaları bölge barışına hizmet etmez."

AK Parti Sözcüsü Çelik: "ABD'nin sadece Rum tarafını ziyaret etmesi ya da bir ay içinde iki kere Yunanistan'a giderek tek yönlü destek açıklamaları bölge barışına hizmet etmez."

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