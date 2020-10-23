AK Parti Grup Başkanvekili Muş, vergi yapılandırmasının detaylarını açıklayacak

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, vergi yapılandırmasının detaylarını açıklayacak.

Muş, saat 14.30'da TBMM'de düzenleyeceği basın toplantısında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeleri süren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ne eklenecek vergi yapılandırmasına ilişkin detayları açıklayacak.