AK Parti Genel Sekreteri Şahin: AK Parti olarak Abdurrahman Dilipak'a dava açmaya hazırlanıyoruz

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "AK Parti olarak Abdurrahman Dilipak'a dava açmaya hazırlanıyoruz." ifadesini kullandı.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, kadına yönelik fiziki veya sözlü, her türlü şiddetin karşısında durmanın bir insanlık vazifesi olduğunu belirtti.

Fiziki veya sözlü kadına yönelik şiddeti asla kabul etmeyeceklerini vurgulayan Şahin, "Asla tolerans göstermeyeceğimiz insanlık dışı bir eylemdir, vicdansızlıktır. Emekleri, fedakarlıkları ve mücadeleleri ile dünümüzü ve bugünümüzü inşa eden ve geleceğimizi şekillendirecek olan kadınlar her türlü fikri ayrılığın ve tartışmanın üzerinde ve ötesinde, bizim için ayrıcalıklı bir yerdedir." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, şunları kaydetti:

"Kadınların hak ve özgürlük mücadelesini kendi mücadelesi gören AK Parti, bu konuda bugüne kadar ortaya koyduğu kararlı ve tavizsiz tutumunu bundan sonra da sürdürecektir. Partimizin kurumsal itibarını zedelemeye, toplumsal barışımızı tahrip etmeye, halkın bir kesimini cinsiyet farklılığına dayanarak aşağılamaya yönelik ayrımcı ve bayağı söylemler yaptırımsız kalmamalıdır.

Tüm kadınların haklarını korumak için çalışmalarımızı sürdürmek görevimiz ve sorumluluğumuzdur. Ayrıca AK Parti'li kadınlara dönük asla kabul etmeyeceğimiz açıklama ve nitelemelerle de mücadelemiz sürecektir. Bunu temin için gerekli hukuki ve cezai müracaatlarda bulunmak ve yargısal süreçlerin takipçisi olmak her zaman öncelikli görevimizdir."

Şahin, köşe yazısındaki ifadeleri nedeniyle Abdurrahman Dilipak'a AK Parti olarak dava açmaya hazırlandıklarını bildirdi.