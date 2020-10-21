Ajax - Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?
21.10.2020 19:40 | Güncelleme: 21.10.2020 19:47
2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor. Bugün grupların diğer 1. maçları oynanacak. Peki Ajax - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?
Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların ilk karşılaşmalarının oynanmayan müsabakaları oynanacak. Peki Ajax - Liverpool maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir?
AJAX - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Ajax - Liverpool maçı 21 Ekim Çarşamba günü (yani bugün akşam) Türkiye saatiyle 22:00 'da başlayacaktır. Maç akşam 10'da başlayacaktır.
AJAX - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Ajax - Liverpool maçını Bein Sports 2 kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç Digiturk 78, Kablo TV 233 kanallarında da yayınlanacak.
AJAX - LİVERPOOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Maç, Amsterdam Arena, Amsterdam'da oynanacak.