Ajax - Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların ilk karşılaşmalarının oynanmayan müsabakaları oynanacak. Peki Ajax - Liverpool maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir?

AJAX - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Ajax - Liverpool maçı 21 Ekim Çarşamba günü (yani bugün akşam) Türkiye saatiyle 22:00 'da başlayacaktır. Maç akşam 10'da başlayacaktır.

AJAX - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ajax - Liverpool maçını Bein Sports 2 kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç Digiturk 78, Kablo TV 233 kanallarında da yayınlanacak.

AJAX - LİVERPOOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Amsterdam Arena, Amsterdam'da oynanacak.