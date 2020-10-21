Ajax Liverpool maçı ne zaman? Ajax Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Ajax - Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde D grubu ile karşı karşıya geliyor. Ajax Liverpool maçı için bekleyiş sürerken UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelen diğer grupların puanları da oluşmaya başladı. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak olan Ajax Liverpool maçı hangi gün?

AJAX LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

Ajax Liverpool karşılaşması 21 10 2020 Çarşamba günü gerçekleşecek.

AJAX LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Ajax ile Liverpool arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Bein Sports 2 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

AJAX LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Ajax-Liverpool maçı Türkiye saati ile 22:00'de başlayacak.

AJAX LIVERPOOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ajax ile Liverpool arasındaki UEFA Şampiyonlar LigiMaçı Amsterdam Arena'nın bulunduğu Amsterdam'da oynanacak.