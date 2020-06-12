Denizli'de aile faciası: 1 ev 4 tabut tek acı

Eşi ve iki çocuğunu tüfekle öldüren şahıs, daha sonra kendi canına da kıydı. Fransa'dan memleketine gelen baba Çakar, fıtık ameliyatı olduktan sonra bir süredir iş bulamıyordu.

Edinilen bilgilere göre, olay Çivril ilçesi Gürpınar Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, geçtiğimiz aylarda inşaatta çalıştığı Fransa'dan sağlık sorunları dolayısı ile memleketine dönen Ahmet Çakar (37) geçtiğimiz ay fıtık ameliyatı oldu. Ardından yaklaşık 1,5 aydır ameliyattan dolayı evinde istirahat eden Çakar'ın çalışamadığından dolayı bunalıma girdiği ve psikolojik sorunlar yaşamaya başladığı öne sürüldü.

SORUNLARI VARDI

Bu yüzden bir süredir aile üyeleri ile sorunlar yaşamaya başlayan Çakar, sabah saatlerinde ise eşi tartıştı. Ardından cinnet getiren Çakar, evdeki tüfek ile 31 yaşındaki eşi Özlem Çakar ile çocukları 5 yaşındaki Naki ve 9 yaşındaki Emir'i vurdu. Çakar sonrasında ise aynı tüfekle kafasına ateş ederek intihar etti.

CANSIZ BEDENLERİ YATAKLARIN ÜSTÜNDE BULUNDU

Silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri korkunç manzara ile karşılaşırken, anne ve çocukların cansız bedenleri yerde serili yatakların üzerinde bulundu. Ahmet Çakar'ın cesedi ise evin girişindeki salonda bulundu. Sonrasında jandarma ekipleri evin bulunduğu sokağı güvenlik şeridi çekerek giriş ve çıkışları kapattı.

AİLE ÜYELERİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Evde inceleme yapıldığı sırada ise ailenin yakınları siniz krizleri geçirdi. Evin çevresinde toplanan ve feryat ederek ağıtlar yakan aile üyeleri güçlükle sakinleştirildi.

İncelemelerin ardından aile üyelerinin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere 4 ayrı tabuta konularak Çivril Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.