Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, KPSS tercih takvimini açıkladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) tercihlerinin ilkinin 23 Temmuz-4 Ağustos, ikincisinin 30 Aralık-7 Ocak tarihlerinde yapılabileceğini bildirdi.

01.07.2020 16:19 | Son Güncelleme: 01.07.2020 17:08

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) tercihlerinin ilkinin 23 Temmuz-4 Ağustos, ikincisinin 30 Aralık-7 Ocak tarihlerinde yapılabileceğini bildirdi.

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Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, KPSS merkezi yerleştirme takviminin güncellendiğini belirterek, tercih takvimiyle ilgili şu bilgileri verdi:

"KPSS-2020/1 için kurumların yerleştirme talepleri tamamlandı. Adaylar tercihlerini 23 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde yapabilecek. KPSS-2020/2 için kurumlar talepleri 1 Eylül'den başlayıp 13 Kasım'a kadar bildirebilecek. Adaylar ise tercih işlemlerini 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek."