Ağrı'da otomobil şarampole devrildi: 4 ölü, 1 yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

06.08.2020 19:41 | Son Güncelleme: 06.08.2020 20:56

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini "Misafirim var" diyerek reddetti
Son Dakika: Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'ın alacağı ücret belli oldu
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek

Doğubayazıt'tan Van istikametine giden Ahmet U. idaresindeki 61 ACA 065 plakalı otomobil, Ağrı-Van kara yolunun Çetenli köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, araçtaki Hasgül, Eda (14) ve Nisanur B. (12) hayatını kaybetti, sürücü Ahmet U. ile Dilşah U. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olan Dilşah U, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği kara yolunda geniş güvenlik önlemi aldı.

Kaza yapanların Kars'tan Van'a tatile gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.