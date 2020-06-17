Ağrı'da neler yapılır? Ağrı'da gezilecek yerler nereler? Ağrı nerededir?

Orta Asya'dan Anadolu'ya geçen kavimlerin yerleştiği bir bölge olan Ağrı, pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Genellikle Ağrı'nın bir geçiş güzergahı olduğu düşünüldüğü için çok fazla yerleşmemişlerdir. Buna rağmen, Ağrı'da etkileyici mimarisiyle pek çok tarihi eser bulunur.

Doğal güzellikleri ve doğal oluşumlarıyla ilgi toplayan Ağrı'nın aynı zamanda şifalı suları da çok ünlüdür.

AĞRI NEREDEDİR?

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan şehir, Yukarı Murat-Van bölümü ortasında kalan yüksek Anadolu yaylası üzerinde konumlanmıştır. İran, Muş, Erzurum, Kars, Van ve Bitlis ile komşudur.

AĞRI'DA GEZİLECEK YERLER NERELER?

İshak Paşa Sarayı

Eski Beyazıt'a ve ovasına hakim bir tepeye kurulan sarayın pek çok bölümü bulunuyor. I. Dünya Savaşı'na kadar Bayezid Sancağı buradan yönetilmiştir. 1685 yılında Çıldır Atabeklerinden Çolak Abdi Paşa'nın başlattığı sarayın yapımı, 99 yıl sonra 1784'te Küçük İshak Paşa tarafından tamamlanmıştır. Ahıskalı ustalar tarafından tasarlanmış ve yapılmıştır.

İshak Paşa Sarayı, Osmanlı döneminde Ağrı şehrinde yapılan en büyük ve önemli mimari yapıdır. Saray motiflerinde Geleneksel Türk mimarisi ve Selçuklu mimarisi ve Barok etkisi örnekleri görülmektedir.

Balık Gölü

Taşlıçay ve Doğubayazıt ilçelerinin sınırında bulunan gölün denizden yüksekliği 2 bin 241 metredir. Türkiye'nin en yüksek rakımlı göllerinden biri olan Balık Gölü, lav seti gölü özelliğindedir. Çevresindeki dağlardan gelen dereler, pınarlar ve yeraltı suları ile beslenir ve içme suyu olarak da kullanılır. Çevresinde tarım imkanı elverişlidir. Göl içerisinde kırmızı benekli alabalık yetişir.

Ahmed-i Hani Türbesi

On yedinci yüzyılda yaşamış olan Kürt edebiyatçı, astronom, tarihçi, şair ve İslam Alibi Ahmed-i Hani 1651 yılında doğmuştur. Ölüm tarihi bilinmeyen alim için türbe yaptırılmıştır ve daha sonra yanına cami eklenmiştir. Türbenin yeri, İshak Paşa Sarayı'nın üst kısmında yer alır.

Ağrı Dağı

Türkiye'nin en büyük dağı olan Ağrı Dağı'nın bir kısmı Iğdır'da bir kısmı ise Ağrı'da yer alır. Büyük Tufandan sonra Nuh'un gemisine ev sahipliği yaptığı düşünülen dağ pek çok efsaneleşmiş hikayeye sahiptir.

Marco Polo Ağrı Dağı'nı hiçbir zaman çıkılamayacak dağ olarak tanımlar. Ancak 9 Ekim 1829 yılında Prof. Frederik Von Parat ilk tırmanışı gerçekleştirmiştir. Yüksekliği 5137 metre olan dağ her yıl binlerce turisti ağırlar.

Urartu Kalesi

Kayalıklar üzerine konumlandırılan kalenin yapım tarihi bilinmiyor. Urartular Döneminden kaldığı tahmin edilen kaleye bu ad verilmiştir. Kale içerisinde Urartu mezarları ve mimari kalıntılar bulunuyor. Ayrıca içerisinde mağaralar ve mabet kalıntısı da yer alıyor.

Diyadin Kaplıcaları

Kaplıca bölgesi olarak bilinen yer, Diyadin ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıktadır. Yılanlı, Davut, Tunca ve Köprü kaplıcaları en ünlüleridir.

Şifalı suların içinde bikarbonat, klorür, sülfat, kalsiyum, karbondioksit gazı bulunur ve mineral bakımından çok zengindir. Çeşitli hastalıklara şifa kaynağıdır.

Buz Mağarası

Küçük Ağrı Dağı'nın eteğinde bulunan Buz Mağarası, Hallaç köyüne yaklaşık 3 kilometre uzaklıktadır. Bölgede meteor çukuru da bulunur. Aynı lav tüneli sistemi üzerinde var olan bu yapı doğal bir anıttır. Mağara içerisindeki yansımalar fotoğraf çekimi için etkileyici imkanlar sunar.

Hamur Kümbeti

Osmanlı türbe mimarisine farklı bir bakış açısı getiren yapının, kim tarafından ve ne zaman yapıldığı bilinmemektedir. Uzaktan bakıldığı zaman sanduka görünümüne sahiptir. Yöre halkı burada kullanılan taşların Yukarı Ağadeve köyünden getirildiğini söyler. Aynı taşlar, İshak Paşa Sarayı için de kullanılmıştır.

Meya (Günbuldu) Mağaraları

Antik kent görünümünde olan mağaralarda bulunan yerleşim izleri ve tarihi kalıntıları çok fazladır. Kayalara oyularak yapılan pek çok barınma yeri, tapınak, ibadethane ve oda bulunmaktadır. Ayrıca, bu kazılardan iki koç heykeli de çıkarılmıştır.

Rotanıza eklemek isteyebileceğiniz bu yerlere de mutlaka göz atın;

Eski Bayezid Cami

Nuh'un Gemisi

Şoşik Kalesi

Üç Kilise

AĞRI'DA NE YENİR?

Abdigor Köftesi

Haşıl

Gösteberg et

Hengel

Ciriş Ketesi

Hasude

Keledoş

Murtuğa

AĞRI'NIN NESİ MEŞHUR?

Halı

Kilim

Bal

Otlu peynir

AĞRI'DA NELER YAPILIR? AĞRI TURİZM AKTİVİTELERİ

Diyadin Kaplıcaları termal suları ile sağlık turizmine katkı sağlar.

Meya (Günbuldu) Mağarası Mağara turizmi

Balık Gölü'nde kuş türü incelemeleri