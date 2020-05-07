Ağrı'da etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin gri kategoride arandığı belirlendi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin "Terör Arananlar Listesi"nde gri kategoride yer alan Özer İnce olduğu tespit edildi.

07.05.2020 13:16 | Son Güncelleme: 07.05.2020 13:16

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin "Terör Arananlar Listesi"nde gri kategoride yer alan Özer İnce olduğu tespit edildi.

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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Doğubayazıt ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince etkisiz hale getirilen eylem hazırlığındaki 3 teröristin kimlik tespit çalışmaları tamamlandı.

Teröristlerden birinin "Terör Arananlar Listesi"nde gri kategoride yer alan, 500 bin liraya kadar ödülle aranan örgütün sözde Ağrı Dağı grup sorumlusu "Piro Serhat" kod adlı Özer İnce olduğu belirlendi.