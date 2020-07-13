Ağrı'da akrabalar arasında çıkan kavgada 1'i ağır 7 kişi yaralandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye 50 kilometre uzaklıktaki Sarıbıyık köyünde Kılıç ailesinin fertleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 7 kişi av tüfeğiyle vurularak yaralandı.

Yaralılar bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan yaralılardan birinin Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Kavganın ardından jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.