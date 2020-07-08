Ağaç, park halindeki araçların üzerine devrildi

İZMİT'te yoğun yağış nedeniyle bir ağaç park halindeki 2 otomobilin üzerine devrildi. 2 otomobilde hasar meydana geldi.

Olay sabah saatlerinde, İzmit Kemalpaşa Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan ücretsiz otopark içerisinde meydana geldi. Sabah saatlerinde yaşanan yoğun sağanak yağış nedeniyle bir ağaç, park halindeki otomobillerin üzerine devrildi. Otoparkta park halinde olan 41 KK 002 ve 58 NF 785 plakalı otomobillerin tavan ve bagaj kısımlarında hasar oluştu. Otoparka gelen itfaiye ekipleri, devrilen ağacı kaldırarak motorlu testere yardımıyla küçük parçalara böldü. Polis, araçların sahiplerine haber verdi.