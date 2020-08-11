Afrika ülkeleri hangileridir? Afrika kıtasındaki tüm ülkelerin isimleri, Afrika kıtası ülkeler haritası

Ülke isimlerinden en çok Afrika kıtasındaki ülkelerin isimleri merak ediliyor. Çünkü dünyada sayı bakımından en çok ülke Afrika kıtasında yer almaktadır. Bu bakımdan isimleri çok merak ediliyor. Şimdi sizlere Afrika ülkelerinin isimlerini ve haritasını paylaşalım.

11.08.2020 10:51 | Son Güncelleme: 11.08.2020 10:56

Afrika ülkeleri, sınavlarda, genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında vb. yerlerde soru olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu bakımdan isimlerini iyi bilmemiz gerekiyor. Sizler için Afrika ülkeleri isimlerini tek sayfa altında topladık.

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AFRİKA ÜLKELERİ HANGİLERİDİR?

Afrika kıtasında toplamda 58 ülke vardır. Bunun dışında BM tarafından tanınmayan iki devlet vardır. Bunlar Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti ve Somaliland 'dır. Afrika kıtasındaki 58 ülkenin isimleri kıtanın bulunduğu konuma göre aşağıdaki gibidir.

Kuzey Afrika ülkeleri:

  • Fas
  • Mısır
  • Tunus
  • Libya
  • Cezayir
  • Sudan

Batı Afrika ülkeleri:

  • Benin
  • Burkina Faso
  • Fildişi Sahili
  • Yeşil Burun Adaları
  • Gambiya
  • Gana
  • Liberya
  • Mali
  • Moritanya
  • Nijerya
  • Senegal
  • Sierra Leano
  • Togo
  • Gine

Doğu Afrika ülkeleri:

  • Burundi
  • Komor Adaları
  • Mozambik
  • Mayotte
  • Cibuti
  • Eritre
  • Etiyopya
  • Kenya
  • Madagascar
  • Uganda
  • Zambiya
  • Zimbabwe
  • Tanzanya
  • Somali
  • Seyşeller
  • Ruanda
  • Mauritus
  • Malavi

Güney Afrika ülkeleri:

  • Güney Afrika
  • Lesoto
  • Svaziland
  • Namibya
  • Botsvana

Orta Afrika ülkeleri:

  • Angola
  • Kamerun
  • Çad
  • Gabon
  • Ekvator Ginesi
  • Sao Tome
  • Çad
  • Orta Afrika Cumhuriyeti

AFRİKA KITASI ÜLKELERİNİN İSİMLERİ (TÜM ÜLKELER)

Afrika kıtasında toplamda 58 ülke vardır. Kıtada yer alan tüm ülkelerin isimleri aşağıdaki gibidir:

  1. Cezayir
  2. Angola
  3. Benin
  4. Botsvana
  5. Burkina Faso
  6. Burundi
  7. Cape Verde
  8. Orta Afrika Cumhuriyeti
  9. Çad
  10. Comoros
  11. Kongo
  12. Kongo Dem. Cumh.
  13. Cibuti
  14. Misir
  15. Ekvador Ginesi
  16. Eritre
  17. Etiyopya
  18. Gabon
  19. Gambiya
  20. Gana
  21. Gine
  22. Gine Bissau
  23. Ivory Coast
  24. Kenya
  25. Lesotho
  26. Liberya
  27. Libya
  28. Madagaskar
  29. Malavi
  30. Mali
  31. Moritanya
  32. Mauritius
  33. Mayotte
  34. Fas
  35. Mozambik
  36. Namibya
  37. Güney Sudan
  38. Nijer
  39. Nijerya
  40. Réunion
  41. Ruvea
  42. Sahra
  43. Saint Helena
  44. São Tomé ve Príncipe
  45. Senegal
  46. Seysel Adalari
  47. Sierra Leone
  48. Somalia
  49. Güney Afrika
  50. Sudan
  51. Swazilve
  52. Tanzanya
  53. Togo
  54. Tunus
  55. Uganda
  56. Yeşil Burun Adaları
  57. Zambiya
  58. Zimbabve

AFRİKA KITASINDA TOPLAM KAÇ ÜLKE VAR?

Afrika kıtasında toplamda 58 ülke bulunmaktadır. Fakat bunun yanı sıra Birleşmiş Milletler tarafından tanınmayan 2 ülke vardır. Bunlar Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti ve Somaliland 'dır. Ayrıca Birleşik Krallık'a bağımlı Saint Helena ülkesi, Fransa'ya bağımlı Mayotte ve Réunion ülkeleri, İspanya'ya bağımlı Ceuta, Kanarya Adaları ve Melilla ülkeleri, Portekiz'e bağlı ise Madeira ülkesi de vardır. Fakat bu ülkeler tam olarak devlet niteliğinde geçmediği için listemize eklemedik. Afrika kıtasında yer alan ülkelerin isimleri yukarıda paylaşılmıştır.

AFRİKA KITASI HAKKINDA KISACA BİLGİLER

Afrika kıtası, hem yüzölçümü hem de nüfus açısından Asya kıtasından sonra dünyanın en büyük 2. kıtasıdır. Yüzölçümü yaklaşık olarak 30 milyon kilometrekaredir. Dünya topraklarının %20'lik kısmını kapsamaktadır. Afrika kıtasında yaklaşık 1 milyar insan yaşamaktadır. Bu da dünya nüfusunun yaklaşık %15 'ini oluşturmaktadır.

Afrika kıtası; kuzeyde Akdeniz, kuzeydoğuda Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz, doğu ve güneydoğuda Hint Okyanusu ve batıda Atlas Okyanusu tarafından sınırlandırılır.

AFRİKA KITASI ÜLKELER HARİTASI (SİYASİ HARİTA)

Afrika kıtası ülkeler haritasına yukarıdan bakabilirsiniz. Ülke ülke gösterimi haritada verilmiştir.