Afganistan: Kadınlara yönelik suçlar, Taliban ve hükümet arasındaki 'propaganda savaşına' malzeme...

Afganistan'da kadın bir polis memuru olarak Katira, karşı karşıya olduğu tehlikenin farkındaydı. Ülkesini koruma isteğinin bedeli ise ağır oldu.

Katira'nın hikayesi, şiddetin propaganda savaşına konu olmadığı sürece nasıl görmezden gelindiğini ortaya koyuyor.

Dört ay önce yaşanan olay ülkede henüz gündem oldu.

Katira, mesaisini bitirmiş, Gazne kentinin merkezindeki evine doğru giderken ikisi motosiklet üzerinde olmak üzere üç adam, onu pusuya düşürdü.

Yaşadıklarını BBC'ye anlatan Katira, "Ayaktaki 'Vur onu' diye bağırdı. Onları tanımıyordum. Evimin tam yanında saldırdılar" diyor.

Saldırıya uğrayan polis memuru, yüz üstü yere düştü. Uyandığında hastanedeydi. Gözlerinde bıçak yaraları vardı:

"Canım yanıyordu ve göremiyordum. Doktorlar gözlerimin yaralandığını ve onları açamayacağımı söyledi"

Katira, bir ay sonra yeniden muayene edilmek üzere hastaneden ayrıldı. Hastaneye tekrar gittiğinde, artık görmesinin mümkün olmadığını öğrendi.

'Propaganda savaşı'

Bu korkunç olay dört ay önce yaşandı ancak hükümetin dikkatini henüz çekebildi.

Afganistan İçişleri Bakanı Mesud Andarabi, 6 Ekim günü Katira ile buluştu. Ona tedavi imkanı ve ev sözü verdi.

Olayla ilgili Taliban'ı suçlayan Andarabi, "Taliban bu ulusu zor kullanarak bölemeyecek" mesajını içeren bir tweet attı.

Taliban ise bu saldırıyla ilişkili olduğu iddiasını reddediyor.

BBC Afgan Servisi editörü Meena Baktash, geleneklerle modernlik arasındaki mücadeleye gömülmüş olan ülkede, çatışmanın siyasetin dışındaki alanlara taştığını söylüyor:

"Afgan hükümeti Taliban'ı suçladı, Taliban ise suçlamayı reddetti. Tüm bunlar olurken, yaralanan kişi, yaşanan yoksulluk, geri kalmışlık ve kadın hakları kimsenin umrunda değil."

Baktash, Katira'nınki gibi hikayelerin, "Taliban ve hükümet arasındaki propaganda savaşında kullanıldığını" söylüyor.

Khatira'nın hikayesi, gerçekleştiği sırada değil, BBC onunla röportaj yaptıktan ve İçişleri Bakanlığı'ndan görüş istedikten sonra kamuoyunda dikkat çekti.

BBC Afgan Servisi editörü Baktash, "Her gün, onlarca kız çocuğu şiddet mağduru oluyor. Burunları, kulakları kesiliyor, darp ediliyor ve işkence görüyorlar" diyor:

"Ellerinde ve bacaklarında sigara söndürülen bir yığın genç insanın hikayesini duyuyoruz ancak bunlar haber bile olmuyor."

Kadınlar için 'tehlikeli bir yer'

İngiltere merkezli uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, Afganistan'ın kadınlar için en tehlikeli ülkelerden biri olduğunu belirtiyor. Oxfam'a göre kadın polisler teşhir ediliyor ve sadece işlerini yaptıkları için öldürülüyor.

Kadın polislere yönelik saldırılar son zamanlarda Gazne, Kunduz ve Kabil şehirlerinde yükselişe geçti.

Ancak BBC Afgan Servisi Editörü Baktash, medyada yer almadığı sürece bu saldırıların dikkat çekmediğini söylüyor.

Baktash, "Hükümet Taliban'ı suçluyor ama aynı zamanda mağdurları koruyamadığını da itiraf etmiş oluyor" diyor.

Katira'nın babası, saldırıyla ilgili olarak tutuklandı ve ceza aldı.

İçişleri Bakanı Andarabi, Katira'nın babasını Taliban üyesi olmakla suçluyor. Ancak Gazne polisi onun sıradan bir sivil olduğu görüşünde.

Kızı ise, babasının çalışmasına izin vermediğini, bu yüzden zor duruma düştüklerini söylüyor.

Kabil'deki hastane günlerinin ardından Katira, Gazne'ye geri döndü.

Yaralanmış olmasına karşın işe devam etmek niyetinde. Ancak yetkililer bu konuda çekinceli.

Katira, "Görme engelli olduğum için çalışamayacağımı, emekli olmam gerektiğini söylediler. Ancak ben kabul etmedim. Emekli olmayacağım" diyor.

Eğer tedavi alabilir ve iyileşirse, polis memuru olarak çalışmaya kararlı:

"En büyük arzum işe geri dönmek. Kendimi göstermek, bir şey başarmak ve ülkeme hizmet etmek..."