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Afganistan'da Taliban saldırısında 13 korucu öldü

Taliban militanlarının Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinde korucu karakoluna düzenlediği saldırıda 13 korucu hayatını kaybetti.

24.04.2020 12:06 | Son Güncelleme: 24.04.2020 12:06

Taliban militanlarının Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinde korucu karakoluna düzenlediği saldırıda 13 korucu hayatını kaybetti.

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Badgis Valiliği sözcüsü Necmuddin Burhani, basına yaptığı açıklamada, militanların Badgis'in Laman bölgesindeki korucu karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 13 korucunun yaşamını yitirdiğini söyledi.

Burhani, militanların 7 korucuyu da rehin aldığını belirtti.