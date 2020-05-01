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Afganistan'da Taliban saldırılarında 10 asker öldü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Belh ve Logar vilayetlerindeki askeri karakollara düzenlediği silahlı saldırılarda 10 asker hayatını kaybetti.

01.05.2020 11:16 | Son Güncelleme: 01.05.2020 11:16

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Belh ve Logar vilayetlerindeki askeri karakollara düzenlediği silahlı saldırılarda 10 asker hayatını kaybetti.

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Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, militanların Belh vilayetinin Zari ilçesindeki askeri karakola silahlı saldırı düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, saldırıda 6 askerin yaşamını yitirdiği, 5 askerin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Militanların Logar vilayetinin Baraki Barak ilçesindeki askeri karakola düzenlediği saldırıda da 4 askerin hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, 5 askerin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, saldırının ardından çıkan çatışmada 15 militanın öldürüldüğü, 6'sının da yaralandığı kaydedildi.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.