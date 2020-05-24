Afganistan'da Taliban ile hükümet arasında ateşkes ilan edildi

Taliban ile Afganistan hükümeti arasında Ramazan Bayramı nedeniyle karşılıklı ateşkes ilan edildi.

24.05.2020 04:13 | Son Güncelleme: 24.05.2020 04:13

Taliban ile Afganistan hükümeti arasında Ramazan Bayramı nedeniyle karşılıklı ateşkes ilan edildi.

Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü

Taliban'dan yapılan açıklamada, vatandaşın rahatça bayramı geçirmesi için bayram süresince ateşkes yaptıkları bildirildi.

Ülke genelindeki militanların bu 3 gün içerisinde asla saldırı düzenlemeyeceği vurgulanan açıklamada, karşı taraftan saldırı gerçekleştiği takdirde ise gerekli karşılığın verileceği kaydedildi.

Açıklamada, militanların ayrıca ateşkes süresince kontrollerinde bulundurduğu bölgelerin dışına çıkmayacağı belirtildi.

Afgan hükümetinden açıklama

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani de Taliban'ın ateşkes kararını olumlu karşıladıklarını ve kendilerinin de bayram günlerinde ateşkes kararı aldıklarını bildirdi.

Gani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin de aynı şekilde bayram günlerinde Taliban'a karşı hiçbir operasyon düzenlemeyeceğini aktardı.

Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?