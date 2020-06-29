Afganistan'da pazar yerine roketli ve bombalı saldırı: 23 ölü

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Sangin ilçesinde pazar yerinde düzenlenen roketli ve bombalı saldırıda 23 sivil hayatını kaybetti.

29.06.2020 14:13 | Son Güncelleme: 29.06.2020 15:02

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Sangin ilçesinde pazar yerinde düzenlenen roketli ve bombalı saldırıda 23 sivil hayatını kaybetti.

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Helmand Valiliği, Sangin ilçesinin "Kuhne Bazar" pazar yerine önce 4 roket mermisinin isabet ettiğini, ardından kalabalığın arasında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Saldırılarda ilk belirlemelere göre 23 sivilin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, 15 sivilin de yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, saldırıların Taliban tarafından gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Görgü tanıkları saldırıların halkın pazarda alışveriş yaptığı sırada düzenlendiğini söyledi.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Helmand'ın Sangin ilçesinin çoğu bölgesi Taliban kontrolünde bulunuyor.