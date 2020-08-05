Afganistan'da Kovid-19 bulaşanların sayısının 10 milyon olduğu tahmin ediliyor

Afganistan Sağlık Bakanı Ahmad Cevad Osmani, ülkede yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) 10 milyon kişiye bulaştığının tahmin edildiğini açıkladı.

05.08.2020 12:25 | Son Güncelleme: 05.08.2020 12:25

Afganistan Sağlık Bakanı Ahmad Cevad Osmani, ülkede yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) 10 milyon kişiye bulaştığının tahmin edildiğini açıkladı.

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Bakan Osmani, düzenlediği basın toplantısında, ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi ve Dünya Sağlık Örgütünün desteğiyle ülke genelinde yeni bir araştırma yaptıklarını söyledi.

Araştırmaya göre, ülke genelinde Kovid-19 bulaşanların sayısının yaklaşık 10 milyon olduğunun tahmin ediliğini ifade eden Osmani, bunun ülke nüfusunun yüzde 31,5'ine tekabül ettiğini belirtti.

Osmani, çoğu çocuk, Kabil nüfusunun yarıdan fazlasında bu hastalığın görüldüğünün tahmin edildiğini kaydetti.

Küçük şehirlere göre büyük kentlerde Kovid-19 vakasının daha fazla olduğunu dile getiren Osmani, ülkede artık salgının kontrolden çıktığını vurguladı.

Osmani, Kovid-19'un olası ikinci dalgası konusunda halkı uyardı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülke genelinde Kovid-19 yüzünden şu ana kadar 1288 kişi hayatını kaybetti.