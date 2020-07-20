Afganistan'da intihar saldırısında 8 asker öldü

Afganistan'ın Meydan Vardak vilayetinin Saidabad ilçesinde düzenlenen intihar saldırısında, 8 asker hayatını kaybetti.

20.07.2020 18:57 | Son Güncelleme: 20.07.2020 20:00

Afganistan'ın Meydan Vardak vilayetinin Saidabad ilçesinde düzenlenen intihar saldırısında, 8 asker hayatını kaybetti.

Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü

Afganistan Savunma Bakanlığı, intihar saldırısını düzenleyen kişinin, bomba yüklü araçla Saidabad ilçesinin Çagatu kavşağında askeri konvoyu hedef aldığını açıkladı.

Açıklamada, saldırıda 8 askerin yaşamını yitirdiği, 9 askerin de yaralandığı bildirildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.