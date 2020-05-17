Afganistan'da Devlet Başkanı Eşref Gani ve rakibi Abdullah Abdullah iktidar paylaşımında uzlaştı

Afganistan'da Devlet Başkanı Eşref Gani ve rakibi Abdullah Abdullah bir iktidar paylaşımı anlaşmasına imza atarak ülkede aylardır devam eden siyasi belirsizliği sonlandırdı.

Gani görevine devam ederken iki siyasetçi de eşit sayıda bakan seçecek.

Abdullah, başlaması durumunda Taliban ile yürütülecek müzakerelere başkanlık edecek.

Geçen yıl yapılan devlet başkanlığı seçiminde iki aday da çok yakın oy almış ve kendini muzaffer ilan etmişti.

Seçim kurulu Eşref Gani'nin az farkla kazandığını açıklarken Abdullah Abdullah bu sonucu tanımamıştı.

Uzlaşma, Afganistan'da bir doğum hastanesinin saldırıya uğramasının ardından geldi.

Tüm dünyayı şok eden saldırıyı üstlenen olmadı.

Analiz: Savaşı sonlandıracak bir yol bulmak için siyasi bir çerçeve

Lyse Doucet, Diploması Muhabiri

Afganlar geçen haftaki saldırının ardından yaralarını sarmaya çalışıyor.

Bazıları Gani ile Abdullah'ın anlaşmasının, 2014'te dış baskı ile varılan ve sonrasında çöken uzlaşmadan daha dayanıklı çıkmasını umuyor.

Öte yandan bugünkü anlaşmada da masada aynı kişiler, aynı çıkarlar, aynı siyasi ve kişisel çatışmalar var. Geçmişin siyasi liderleri ve savaş ağaları hala sahnede.

Öte yandan ülke bugün birden fazla krizle karşı karşıya: Artan şiddet, ölümcül bir virüs ve açlık.

Afganlar şimdi liderlerinin, kişisel çıkarlarını bir kenara bırakıp halkın barış özlemini gidermesini bekleyecek.

Taliban'la müzakerelere başlama, kuşkuyla bakılan tehlikeli bir süreç.

Bu anlaşma savaşı sonlandıracak bir yol bulmak için bir siyasi çerçeve sunuyor.