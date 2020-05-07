Adıyaman kırsalında düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Adıyaman kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

07.05.2020 09:52 | Son Güncelleme: 07.05.2020 09:58

Adıyaman kırsalında güvenlik güçleri tarafından düzenlenen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

BÖLGEDEKİ OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat birliklerince, Adıyaman kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, bölgedeki operasyonların devam ettiği belirtildi.