Adana yangın son durum: Adana'daki orman yangını neden çıktı?

Kozan'da ormanlık alanda meydana gelen yangına havadan ve karadan müdahalede bulunuldu. 200 hektardan fazla alanın zarar gördüğü yangının nasıl ortaya çıktığı incelemeler neticesinde kesinleşecek. Hızla ilerleyen alevlerin kent merkezine kadar ulaştığı söyleniyor. İşte, Adana orman yangını hakkında detaylar...

ADANA YANGIN SON DURUM NE?

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı. 2 yangın söndürme uçağı ve 6 yangın söndürme helikopterinin havadan, 90 arazöz ve ekibin karadan müdahale ettiği yangın nedeniyle bölgede bulunan 8 köy ve 800 hane tahliye edildi.

12.50 civarında yangınla ilgili ilk ihbarın alındığını ve ekiplerin ilk müdahalesi saat 13.04'te yaptığını belirten Pakdemirli, "Rüzgar kuzeyden yaklaşık 35-40 kilometre saatle, yani yüksek süratle esiyor. Yüzde 19 gibi ciddi bir şekilde nemin azlığıyla karşı karşıyayız. Sıcaklık 32 derece. Sürekli olarak değişen bir rüzgarla karşı karşıyayız. Yangına 2 uçağımız, 19 helikopter, 35 iş makinesi, 153 arazöz ve 750 personelle müdahale ediyoruz. Böyle bir yangın alanında müdahale edilebilecek maksimum derecede hem insan hem araç hem de hava aracıyla müdahalemiz sürüyor.'' ifadelerini kullandı.

ADANA'DAKİ ORMAN YANGINI NEDEN ÇIKTI?

Adana Valisi Süleyman Elban ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de belirttiği üzere, farklı noktalarda eş zamanlı başlayan yangınların kudaklama olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor. Vali Elbani, ''Yangının kundaklama oldugunu tahmin ediyoruz. Onu ancak yangını söndürdükten sonra sahada yapacağımız incelemeler neticesinde tespit edeceğiz. Ancak birkaç ayrı noktada çıkmış olması kundaklama ihtimalini güçlendiriyor." şeklinde konuştu.