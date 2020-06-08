ADANA Uyuşturucu batağına düşen çocuk gelin, yardım istiyor

Uyuşturucu batağına düşen çocuk gelin, yardım istiyor

ADANA'da, 14 yaşındayken evlendiği eşinin cezaevine girmesinin ardından kayınvalidesiyle anlaşamadığı için 3 çocuğunu bırakarak evini terk eden Yonca G. (24), uyuşturucu batağına düştükten sonra torbacılar tarafından işkenceye uğradığını öne sürdü. Arkadaşlarının desteğiyle kiraladığı eve korkusundan giremediğini belirten Yonca G., vücuduna sigara söndüren ve parasını gasbeden torbacıların yakalanması için yetkililere çağrıda bulundu.

Arkadaşlarının yardımıyla Seyhan ilçesindeki Namık Kemal Mahallesi'nde kiralık evde yaşayan Yonca G., 2014 yılında henüz 14 yaşındayken M.G. (25) ile kaçarak evlendiğini söyledi. Bu evlilikten 1 kız, 2 erkek çocuk dünyaya getirdiğini kaydeden Yonca G., eşinin cezaevine girmesinin ardından kayınvalidesiyle anlaşamaması üzerine çocuklarını bırakarak evi terk ettiğini söyledi. Evi terk ettikten sonra zor günler yaşadığını öne süren Yonca G., parasızlık yüzünden hastanelerde, parklarda yattığını kaydetti.

Sokaklarda yaşarken U.G. ile A.T.'nin de aralarında bulunduğu uyuşturucu satıcısı 5 kişiyle tanıştığını ve bunların kendisini uyuşturucuya alıştırdığını dile getirerek, "Daha sonra bu kişiler beni sürekli rahatsız etmeye başladı. Bana cinsel tacizde bulunmaya çalıştılar ama izin vermedim. Bana uyuşturucu verip, sokakta gündelik işlerde çalışarak kazandığım paraları gasbediyorlardı. Geçen 4 Haziran'da U.G., koluma bıçakla U harfi çizdi. Bin liramı gasbetti. Sırtımda sigara söndürdüler? diye konuştu.

KORKUDAN EVE GİREMİYORUM

Uyuşturucudan kurtulmak istediğini anlatan Yonca G., kendisine işkence eden şüphelilerin yakalanması için polise şikayette bulunduğunu söyledi. Yonca G., kendisine kabusu yaşatan şüphelilerin cezalandırılması için yetkililere çağrıda bulunarak "Korkudan evime bile giremiyorum" dedi.