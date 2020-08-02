Manzarayı seyrederken suya düşen adam, boğularak hayatını kaybetti
Adana'da Seyhan Nehri üzerindeki kayalıklara oturup manzarayı izleyen 35 yaşındaki bir erkek, dengesini kaybederek suya düştü. Sudan çıkarılan kişi, çevredekilerin müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
02.08.2020 18:55 | Son Güncelleme: 02.08.2020 21:20
Adana'da, Seyhan Nehri üzerindeki kayalıklarda oturup, manzarayı izleyen 35 yaşlarında bir erkek, dengesini kaybederek suya düştü. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan kişi, kurtarılamadı.
DENGESİNİ KAYBEDEREK SUYA DÜŞTÜ
Olay, akşam saatlerinde Seyhan ilçesi eski baraj kapaklarında meydana geldi. Seyhan Nehri üzerindeki kayalıklarda oturan 35 yaşlarında ismi öğrenilemeyen bir erkek, manzarayı seyrederken iddiaya göre dengesini kaybederek, suya düştü.
VATANDAŞLAR YARDIMINA KOŞTU
Suda çırpınarak ilerleyen kişiyi görenler yardıma koştu. Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan kişi, kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.