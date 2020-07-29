Adana Demirspor - Karagümrük maçı ne zaman? Adana Demirspor - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig Play Off final mücadelesinde Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük karşılaşacak. Demirspor, yarı finalde oynadığı Bursaspor ile ilk karşılaşmada 0-0 berabere alırken, ikinci müsabakada yeşil beyazlı takımı 4-1 mağlup etmişti. Puan tablosunda 5. sırada bulunan Karagümrük, 3. olan Demirspor'a karşı sınırlarını zorlayacak.

29.07.2020 15:05 | Son Güncelleme: 29.07.2020 15:13

Adana Demirspor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? Karagümrük takımı, yarı finalde rakibi Akhisar Belediyesi'ne karşı top koşturdu. İlk karşılaşmada 3-3 beraberlik söz konusuyken, ikinci oyunda Karagümrük, 1-0 üstünlük elde ederek Adana Demirspor ile final maçına kaldı. İşte, Adana Demirspor - Fatih Karagümrük maçı ayrıntıları...

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ADANA DEMİRSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN?

1. Lig'in mavi şimşeği Demirspor, çıktığı son beş maçın 3'ünde galibiyet elde ederken, 2 beraberlik yaşadı. Neredeyse Lig'de mağlubiyet görmeyen mavi lacivert takım, Fatih Karagümrük takımına karşı 30 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de final mücadelesini gerçekleştirecek.

ADANA DEMİRSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Cüneyt Çakır'in yönetimiyle oynanacak Adana Demirspor-Karagümrük karşılaşması, beIN Sports MAX HD1 kanalından canlı olarak aktarılacak. Mücadele, 30 Temmuz'da Ankara Eryaman Stadyumu'nda hayata geçirilecek.

ADANA DEMİRSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Mitrovic, Tarık Çamdal, Mehmet Uslu, Rassoul, Tevfik Altındağ, Volkan Şen, Sinan Kurt, Hasan Kılıç, Erkan Zengin, Dibba

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Alparslan Erdem, Barış Başdaş, Fatih Kuruçuk, Ramazan Civelek, Attamah, Darri, Zeki Yıldırım, Ndao, Sabo, Sobiech Kaynak: Adana Demirspor-Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?