Adana, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasından muaf

ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, koronavirüs salgını nedeniyle 16-19 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından Adana'nın muaf tutulduğunu söyledi.

12.05.2020 10:24 | Son Güncelleme: 12.05.2020 10:24

ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, koronavirüs salgını nedeniyle 16-19 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından Adana'nın muaf tutulduğunu söyledi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 16-19 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma yasağından ilimiz muaf tutulmuştur. Salgına karşı birlik olup verdiğimiz mücadelenin başarıyla sonuçlanması için kesinlikle rehavete kapılmayalım" ifadelerini kullandı.

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