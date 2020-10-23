Adalet Bakanlığı Sınavları başvuru için son gün ne zaman? Başvuru nasıl yapılır? Sınava ne zamana kadar başvuru yapabiliriz? Son gün bugün mü?

Adalet bakanlığı sınavlarına girecekler için bugün son başvuru günü. Peki Adalet Bakanlığı Sınavları için başvuru nereden yapılır? Hangi siteden başvuru yapılır?

ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI İÇİN SON BAŞVURU NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı Sınavları için son başvuru günü 23 Ekim Cuma günü gece 12'de bitmektedir. Yani bugün gece 12'ye kadar sınava başvuru yapabilirsiniz.

ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvuru yapmak için https://ais.osym.gov.tr/ sitesine giriş yapabilirsiniz. ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden online şekilde ödeme yaparak sınava başvuru yapmak mümkündür. Dediğimiz gibi başvuru son tarihi bu akşam gece 12'dir. ÖSYM'nin sitesine göre başvuru bitiş tarihi 23.10.2020 saat 23:59 olarak yazmaktadır.

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ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınav 21 Kasım - 22 Kasım 2020 tarihlerinde yapılacaktır.