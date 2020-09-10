Adalet Bakanlığı personel alım sınavı ne zaman? 2020 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Kamuda çalışmak isteyen binlerce kişinin başvurduğu Adalet Bakanlığı'na kaç personel alınacak? Adalet Bakanlığı personel alım şartları nelerdir?

10.09.2020 09:36 | Son Güncelleme: 10.09.2020 09:41

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları devlet memuru olmak isteyen adaylar tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Bakanlık 10 bin personel alımı yapacağını duyurdu. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman?

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ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIM SINAVINE ZAMAN?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kesin tarih için onay alınacak. Bu kapsamda personel alımı Eylül sonu ve Ekim ayı başında gerçekleşecek.

ADALET BAKANLIĞI'NA KAÇ PERSONEL ALINACAK?

Alımlar; Mübaşir, zabıt katibi ve benzeri unvanlarda olacak. Alınacak personel sayının 10 bin civarında olduğu belirtiliyor.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELERDİR?

Sözlü sınavlara 2018 yılı KPSS'ye giren ve kadro için aranan puan türünden en az 70 puan alan adaylar başvurabilecek. Detaylı personel alım şartları daha yayınlanmadı.