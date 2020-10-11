Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davasında sonuna kadar...
11.10.2020 12:27 | Güncelleme: 11.10.2020 12:30
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davasında sonuna kadar yanındayız. Karabağ özgürleşinceye, Azerbaycan hak ettiği sonucu alıncaya kadar daima yanlarında olacağız."
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davasında sonuna kadar yanındayız. Karabağ özgürleşinceye, Azerbaycan hak ettiği sonucu alıncaya kadar daima yanlarında olacağız."