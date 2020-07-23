Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların ücreti belli oldu

Adalar'da elektrikli araçların kullanım ücreti 12 lira olarak belirlendi. Öğrenci ve yaşlılarda aynı ücret tarifesi ile elektrikli araçları kullanacak. Adakart'ı olanlara ise bu ücret 3,5 lira olacak.

ADALAR'DA KULLANILACAK ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN ÜCRETİ BELLİ OLDU

Adalar'da elektrikli araçların kullanım ücreti 12 lira olarak belirlendi.Öğrenci ve yaşlılarda aynı ücret tarifesinden yararlanacak. Adakart'ı olanlara ise bu ücret 3,5 lira olacak.

İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşen UKOME toplantısında, "Adalarda Kullanılacak Elektrikli Araçların Ücret Tarifelerinin Belirlenmesi" teklifi görüşüldü. Teklif oy birliğiyle kabul edildi. Buna göre Adalar'da kullanılacak araçların ücret tarifesi 12 lira olarak belirlendi.

ADAKART'I OLANLARA 3,5 LİRA

Öğrenci ve yaşlılar da aynı tarifeden seyahat edecek. Adakart sahipleri için ise bu ücret 3,5 lira olacak.

ADA TAKSİ KİLOMETRE BAŞINA 3,10 LİRA YAZACAK

Toplantıda Adataksi'nin ücreti de belirlendi. Ada sakinleri için taksimetre 5 liradan açılacak ve kilometre başı 3,10 lira eklenecek. Bu rakam turistler için 15 lira açılış, 12 lira ise kilometre başı olarak kararlaştırıldı.