Acun Ilıcalı'nın düzenleyeceği uzaktan eğitim laptop kampanyası nedir? TV8 dizüstü bilgisayar kampanyası saat kaçta?

İlköğretim ve ortaöğretimdeki ihtiyaç sahibi öğrenciler için düzenlenen kampanya saat kaçta? Uzaktan eğitim laptop kampanyası nedir? Detaylar haberimizde?

UZAKTAN EĞİTİM LAPTOP KAMPANYASI SAAT KAÇTA?

20 Eylül saat 23.15 'te TV 8 ekranlarında başlayacak. Acun Ilıcalı konu ile ilgili hep birlikte büyükbir dayanışmaya imza atacağız. Haydi şimdi Türkiye! çağrısı ile haberi duyurdu.

ACUN ILICALI'NIN DÜZENLEYECEĞİ UZAKTAN EĞİTİM LAPTOP KAMPANYASI NEDİR?

Yardımsever kimliğiyle tanınan ünlü televizyoncu aktif olarak kullandığı Instagram hesabından bir paylaşım yaparak tüm halkı bir kampanyaya çekmek istedi.

Uzaktan eğitim gören ve dizüstü bilgisayar sahibi olamayan çocuklar için yapacağı kampanya kapsamında pek çok çocuğun eğitim şartlarını kolaylaştırmak istediğini belirtti.

ACUN ILICALI LAPTOP KAMPANYASI KATILIM ŞARTLARI NELERDİR? NASIL BAŞVURULUR?

"Dizüstü bilgisayarı olmadığı için uzaktan eğitimde büyük zorluk çeken kardeşlerimiz var. Bu durum hepimizi çok üzüyor. Kardeşlerimizin eğitimden mahrum kalmamaları için pazar akşamı TV8'de büyük bir kampanya düzenliyoruz. Hep beraber onları desteklemek için elimizden geleni yapalım" diyerek açıklama yapan Acun Ilıcalı, henüz katılım şartlarını açıklamadı.