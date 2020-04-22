Acun Ilıcalı, Instagram hesabından kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından uzun bir süredir aşk yaşadığı 20 yaşındaki sevgilisi Çağla Altunkaya ile aynı karede olduğu bir fotoğrafı paylaştı. Ilıcalı'nın bu fotoğrafı sevgilisiyle yaptığı ilk paylaşım oldu.