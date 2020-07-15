Acun Ilıcalı, Hollanda kulübü Fortuna Sittard'ı resmen satın aldığını açıkladı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı canlı yayında futbol dünyasını ilgilendiren haberi verdi. Fortuna Sittard takımını satın alacağına dair dedikodularla anılan Ilıcalı, ''Hollanda'da Fortuna Sittard maceramız başladı, hayırlı olsun diyorum'' sözlerini kullandı.

TAKİP EDİN ÇAĞRISINDAN SONRA TAKIMIN INSTAGRAM HESABI PATLADI

Acun Ilıcalı ayrıca, ''Bundan sonra Fortuna'yı takip edin'' dedikten sonra Fortuna Sittard'ın 21 bin takipçili olan Instagram hesabı çok kısa bir süre içinde 2 kat artarak 40 bine dayandı.

HOLLANDA BİRİNCİ LİGİ EREDIVISIE'DE MÜCADELE EDİYOR

Hollanda'nın Sittard şehrinde kurulan Fortuna Sittard, Hollanda Birinci Ligi olan Eredivisie'de mücadele ediyor.