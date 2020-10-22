- Acılı dayı ilk kez konuştu: Narinlerin yaşadığı eve, mahalleye gidemiyorum- Gence'deki saldırıda ölen 10 aylık Narin bebekle fotoğrafı gündem...
22.10.2020 09:37 | Güncelleme: 22.10.2020 09:52
- Acılı dayı ilk kez konuştu: "Narinlerin yaşadığı eve, mahalleye gidemiyorum" Gence'deki saldırıda ölen 10 aylık Narin bebekle fotoğrafı gündem olmuştu Ermenistan ordusu tarafından Gence'de siviller hedef alınmış, 13 kişi hayatını kaybetmişti.
- Acılı dayı ilk kez konuştu: "Narinlerin yaşadığı eve, mahalleye gidemiyorum"
Gence'deki saldırıda ölen 10 aylık Narin bebekle fotoğrafı gündem olmuştu