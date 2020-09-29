Açık öğretim kayıt yenileme ne zaman? Açık öğretim kayıtları ne zaman yenilenecek? Açık öğretim kayıt yenileme ne zaman olacak?

En çok ikinci üniversite ya da diğer bir adıyla açık öğretim öğrencisi bulunan üniversite Anadolu Üniversitesi. Hal böyle olunca en çok Anadolu Üniversite'sinin kayıt yenileme tarihleri merak ediliyor. İşte kayıtların yenilenme tarih aralıkları.

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN

Anadolu Üniversitesi açık öğretim faültesinin uzaktan eğitim programları ileriki tarihlerde başlayacak. Ancak önce harçların yatırılıp kayıtların yenilenmesi gerekiyor. Kayıt yenilemeler bu yıl Ekim'de başlayacak ve 15 Ekim'e kadar devam edecek.

AÖF KAYIT YENİLEMEK İÇİN ADIMLAR

1-Derslerini seç.

2- Ücretini öde.

3- Otomasyondan kaydını kontrol et.

4- Ders kitapların eKampüs'te.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKLAMA YAPTI

Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada 'Değerli öğrencilerimiz, Açıköğretim Sistemi ile ilgili soru ve taleplerinizi http://aosdestek.anadolu.edu.tr adresinden ilgili birimimize iletmeniz gerekmektedir. Güncel haber ve duyurular için web sitemiz ve resmi sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. Sağlıklı günler dileriz.' denildi.